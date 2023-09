Dwa tygodnie dużych utrudnień na alei Włókniarzy. Będą wymieniać sygnalizację świetlną

W najbliższy poniedziałek 11 września rozpocznie się remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu alei Włókniarzy i Św. Teresy. Prace potrwają przez dwa tygodnie, w tym czasie kierowcy mogą spodziewać się w tym miejscu sporych utrudnień. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i możliwość bezpiecznego wykonywania prac, ruchu po al. Włókniarzy ograniczony zostanie do jednego pasa. Zmieni się też trasa linii 89 w kierunku Radogoszcza.

Zakres robót obejmuje wymianę całego okablowania, bramownic i masztów na których zawieszone są sygnalizatory aa skrzyżowaniu al. Włókniarzy z ul. św. Teresy. Wymaga to oczywiście wyłączenie sygnalizacji i wprowadzenia sporych zmian w organizacji ruchu. Kierowcy jadący al. Włókniarzy na w kierunku Radogoszcza będą mieli możliwość jazdy prosto jednym prawym pasem ruchu oraz skrętu w prawo. Nie będzie natomiast możliwości skrętu w lewo. Analogiczna sytuacja będzie, gdy pojedziemy al. Włókniarzy w stronę centrum. Natomiast jadąc ul. św. Teresy zarówno od ul. Brukowej, jak i od ul. Zgierskiej przy al. Włókniarzy skręcimy tylko w prawo. Pozostałe relacje, w tym jazda prosto, nie będą możliwe.

Podczas trwania robót zmienioną trasą pojedzie autobus linii 89. Po swojej trasie dojedzie do skrzyżowania ul. św. Teresy z al. Włókniarzy, a następnie skręci w prawo w al. Włókniarzy i dojedzie do ul. Pojezierskiej, gdzie zawróci i ponownie pojedzie al. Włókniarzy w kierunku Radogoszcza. Przedłuży to czas jazdy o około 4 minuty.

Piesi będą mogli przechodzić przez jezdnię w wyznaczonych miejscach.