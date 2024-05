Kolejna kwitnąca kolekcja w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Tym razem rozwinęły się kwiaty piwonii

Piwonie trafiły do ogrodów cesarzowej

Kolekcję, która powstała w 2010 roku, tworzy 48 odmian, w tym 4 odmiany lekarskiej, pozostałe to chińskie.

- Ciekawą odmianą jest Cherry Hill, czyli Wiśniowe Wzgórze o intensywnym, właśnie wiśniowym kolorze kwiatów, a także

Madame de Vernville, stara odmiana z drugiej połowy XIX wieku o kwiatach o silnym zapachu. Z kolei odmiany Red Sarah i Doreen są bardzo lubiane przez pszczoły - mówi Ewa Białasińska, opiekun kolekcji.

Piwonie zostały sprowadzone do Europy w drugiej połowie XIX wieku. Najpierw dotarły do Francji. Cesarz Chin podarował je Józefinie, żonie Napoleona, cesarza Francji. Cesarzowa posadziła podarowaną kolekcję piwonii zielnych w ogrodach swej posiadłości Malmaison, a po śmierci Józefiny kolekcja została podzielona między ogrodników francuskich. Z kolei oni wyhodowali 100 nowych odmian, wśród nich anemonowe Madame de Vernville i Lady Anna oraz Duchesse de Nemours o pełnych kwiatach.

Galeria

Babcine piwonie odchodzą w zapomnienie

- Te stare odmiany są odporne na choroby, w tym szarą pleśń, zmorę piwonii, a także na warunki atmosferyczne. W odróżnieniu od nowych, np. Honey Gold o kremowych kwiatach, już mniej odpornych i do tego wymagających w uprawie - mówi Ewa Białasińska. - Dzisiejsze piwonie to już nie te babcine. Obecnie to mieszańce międzygatunkowe, które też mamy w swojej kolekcji, ogromne byliny, o dużych liściach, wielkich, pełnych kwiatach w nowych, niespotykanych dotąd kolorach, np. łososiowym, koralowym, miodowym, a nawet kilkukolorowe. To wysokie, rozrastające się rośliny, dorastające do 1 metra. Potrzebują więc zasobnej, kompostowej ziemi, wilgoci i słońca. Dlatego muszą dostawać dużo wody, zwłaszcza kiedy kwitną oraz związków organicznych. Grube, marchwiaste korzenie potrzebują wniknąć głęboko w podłoże i dostać odpowiednią dawkę próchnicy. Jeśli chcemy, by kwiaty nie stawały się drobne, jesienią trzeba dodawać do podłoża kompost, a wiosną obornik.

