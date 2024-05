W Łodzi gości Władysław Kozakiewicz - złoty medalista olimpijski z 1980 roku. Jaki tym razem pokaże gest?

ZOBACZ ZDJĘCIA

W parku na Zdrowiu pojawił się Władysław Kozakiewicz, złoty medalista igrzysk olimpijskich w skoku o tyczce w 1980 roku w Moskwie. Jego sukces był ogromny, ale do historii przeszedł gest, jaki zawodnik pokazał swoim rosyjskim rywalom. Po oddaniu zwycięskiego skoku zgiął rękę w charakterystycznym geście, który dziś nazwalibyśmy „pokazaniem wała". To był wspaniały widok, w czasach, gdy Polska była całkowicie podporządkowana Związkowi Radzieckiemu, a za tego typu manifestację można było trafić za kratki. Oczywiście złotego medalisty nie śmiano aresztować nawet w jaskini lwa, jakim był ówczesny ZSRR. To był ożywczy powiew wolności, który w Polsce został przyjęty z entuzjazmem, a sam Kozakiewicz stał się narodowym bohaterem, nie tylko sportowym, ale również politycznym.

Obecnie Władysław Kozakiewicz promuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego noszącego to samo nazwisko kandydata - Macieja Kozakiewicza. Przyjechał, by go wesprzeć w staraniach o mandat w PE.