Łódzkie ulice jeszcze w tym roku otrzymają nowe, asfaltowe nawierzchnie. Które to będą? Dojazdy do domów będą łatwiejsze

Liściasta modernizowana etapami

Tymczasem jeszcze do niedawna Liściasta była na większości swojego przebiegu drogą gruntową, miejscami wyłożoną pamiętającymi lata międzywojenne kamieniami polnymi zwanymi kocimi łbami. Dopiero od dwóch lat Liściasta jest sukcesywnie modernizowana od al. Włókniarzy w kierunku zachodnim. W tym roku ruszyła przebudowa ostatniego, trzeciego odcinka ulicy od ul. Mglistej do torów kolejowych. Drogowy zaczęli prace od budowy kanału deszczowego, który będzie odwadniał ulicę i okolice. Za kilka tygodni rozpoczną prace ziemne. Po modernizacji ulica otrzyma asfaltową nawierzchnię oraz bezpieczne zjazdy do posesji. Na ul. Liściastej zamontowane zostanie nowe oświetlenie, pojawią się również drzewa i krzewy. Inwestycja zakończy się w 2024 r., oznacza to że Liściasta będzie asfaltowa od Zgierskiej aż do Szczecińskiej. Miasto wyda na ten cel 3,7 mln złotych.