Trzy tysiące osób wykąpało się w Łodzi za darmo. Dwie mobilne łaźnie cieszą się dużym zainteresowaniem łodzian

Wydaje się, że wielotygodniowy brud i nieprzyjemny zapach jaki wokół siebie rozsiewają bezdomni, czy osoby na granicy kryzysu bezdomności jest czymś co im nie przeszkadza. W większość przypadków nie jest to jednak ich świadomy wybór, a jedynie skutek trybu życia jaki prowadzą. Gdyby osoby bezdomne miały wybór, kąpiel byłaby jednym z codziennych wyborów. Potwierdzają to choćby łódzkie statystyki.

W ciągu ostatnich 14 miesięcy z dwóch kontenerowych łaźni ustawionych w Łodzi przy alei Piłsudskiego 119 i ulicy Złotniczej 1o skorzystało trzy tysiące osób. Każdego dnia jest to 15 kąpiących się, którzy kąpiel łączą z wymianą garderoby i praniem skromnego dobytku.

Dostęp do bieżącej wody w XXI wieku nie powinien być przywilejem, a podstawowym prawem. Niestety miejska infrastruktura jest tak zorganizowana, że osoby, które na skutek różnych życiowych wydarzeń żyją na ulicy (w Łodzi jest takich osób około 700) nie mają dostępu do prysznica. Z toalety mogą skorzystać w centrach handlowych, czy na stacjach benzynowych - jeśli nikt ich nie przegoni. Jednak prysznice są tam zwykle płatne. Dla osoby bezdomnej nawet 2 zł za dostęp do prysznica na stacji paliw to wydatek niewyobrażalnie duży. Kiedy więc w Łodzi w październiku 2021 roku po raz pierwszy otwarto eksperymentalnie mobilną, kontenerową łaźnię okazało się, że jest ona ogromnie potrzebna. Łaźnia działała przez sześć miesięcy, a w tym czasie skorzystało z niej ponad 400 osób. Zdecydowana większość to mężczyźni.