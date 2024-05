Mały książę ma już siwe włosy. Nowa interpretacja słynnej powieści na scenie teatru Pinokio w Łodzi. Premiera w sobotę

Przede wszystkim próbowałam odpowiedzieć sobie na pytania co mnie, nam Mały Książę może powiedzieć, jakie problemy poruszyć. Do powiastki filozoficznej, poruszającej kwestie egzystencjalne i filozoficzne i dodaliśmy do tego konkretny kontekst relacji rodzinnych, które doskonale się w strukturę tej powieści wpisały - dodaje reżyserka spektaklu.

To także półmetek roku, który w teatrze nazywamy innym niż wszystkie. Tym co uwypukla to inne jest interpretacja "Małego Księcia". Interpretujemy tekst pod kątem niezwykłej dojrzałości głównego bohatera, która wynika z jego życiowego doświadczenia - mówi Patrycja Terciak-Wilk, zastępczyni dyrektora Teatru Pinokio.

Historia opowiedziana przez Dorotę Abbe to opowieść o odpowiedzialności za drugiego człowieka, o dorastaniu do miłości i przyjaźni, ale też o rodzinnych relacjach i o przygotowaniu na to, co nieuchronne.