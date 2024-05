W Łodzi szukają chętnych do pracy w więzieniach i aresztach. Ile można zarobić jako funkcjonariusz, a ile jako wychowawca?

Oferty można składać do 29 maja 2024 roku.

Zarobki są uzależnione od zajmowanego stanowiska i wahają się od 5 272 do 6 055 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 907 do 5 586 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie zwiększone od ok. 600 do 1300 zł.