Te kocie piękności czekają w Łodzi na dom. W łódzkim schronisku przy ulicy Marmurowej na adopcję czeka ponad 130 kotów

W tym ostatnim przypadku koty są najbardziej narażone na śmierć w schronisku, ponieważ nie są w stanie zrozumieć dlaczego trafiły do takiego więzienia. Jako koty wolno bytujące są dzikie, nieoswojone, a jedynie przyzwyczajone do człowieka. W praktyce nie nadają się do adopcji i jeśli przeżyją najtrudniejszy okres są skazane na dożywocie za kratami.

zobacz galerię maluchów

Znajdując na ulicy kota warto się zastanowić, czy faktycznie jest on kotem bezdomnym, czyli takim który stracił swój ciepły dom, czy mieszka tylko w naszym sąsiedztwie. Koty wolno bytujące mają prawo żyć na wolności tak jak ptaki, jeże, czy inne dzikie zwierzęta. Opieką otaczamy je w czasie upałów i srogiej zimy. Głownie dbajmy, by miały dostęp do wody i jakieś bezpieczne schronienie.

Często koty sprawiające wrażenie błąkających się i zagubionych to koty "domne", ale wychodzące na zewnątrz. Nie mają obroży, czy puszorka, nie ma z nimi opiekuna jak w przypadku spacerujących psów. Są jednak na swoim terenie i kiedy będą chciały wrócą do domu. Jeżeli jednak mamy wrażenie, że z kotem coś się dzieje - jest ranny, chory, lepiej zawiadomić służby, które odwiozą kota do schroniska. Tam opiekun znajdzie go bez problemu i będzie mógł szybko odebrać.