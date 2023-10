Najlepsze jesienne owoce, idealne na nalewki. Jakie owoce wykorzystać na nalewki. Nalewki z jesiennych owoców na zdrowie

Nalewka ze śliwek2 kg owocówPól kilograma cukru2 szklanki mocnego alkoholugoździki lub laska cynamonuUmyte i pozbawione pestek owoce zasypujemy cukrem i zostawiamy na 4 tygodnie. Po tym czasie dokładnie mieszamy i zalewamy alkoholem. Zostawiamy na dwa miesiące. Po tym czasie zlewamy nalewkę do butelek i odstawiamy na miesiąc w ciemne i chłodne miejsce. Owoce możemy zachować do deserów. Jeśli je zamrozimy będą idealne do ciasta.

Jesień to doskonały moment na produkcję domowych nalewek. Te przygotowane z jesiennych owoców to witaminowa bomba, która zimą wzmocni organizm, pomoże w walce z infekcjami, zastąpi sklepowe, gazowane napoje. Warto sięgnąć po najsmaczniejsze owoce jesieni.

Na straganach piętrzą się gruszki, śliwki, brzoskwinie, aronia, żurawina, czy śródziemnomorskie granaty. Na działkach gotowe do zbioru są jesienne maliny, jeżyny, czy winogrono. Choć to ostatnie zwykle nie jest tak ogromne jak winogrono włoskie, czy greckie, ale jest to prawdziwa bomba witaminowa. Szczególnie jeśli mamy krzewy odmian ciemnych, które dodatkowo są bogate w antocyjany, naturalne przeciwutleniacze. Powszechnie wiadomo, że im ciemniejszy owoc - ciemno fioletowy, granatowy, czy bordowy, tym więcej ma cennych składników, które niszczą wolne rodniki. A te odpowiedzialne są za procesy starzenia oraz powstawanie nowotworów.

Warto zrobić zapasy jesiennych skarbów i przerobić je na soki, czy zdrowotne nalewki. Zarówno te bezalkoholowe idealne na zdrowe napoje dla całej rodziny, jak i te z dodatkiem alkoholu, które pozwolą przetrwać jesienny i zimowy spleen.

Jesienne nalewki to panaceum na wiele dolegliwości, stosowane w domowej medycynie od starożytności. Za ich ojca uważa się Hipokratesa, który winem konserwował soki oraz miód. Dodawał do nich zioła i przyprawy, które wzmacniały właściwości nalewek. W produkcji nalewek specjalizowali się mnisi w zakonach, które prowadziły własne winnice i miały produkowane przez siebie wino. Współcześnie do nalewek dodaje się raczej mocniejszy alkohol, głównie destylowany. Jego podstawowym zadaniem jest konserwowanie płynu owocowego oraz wzmacnianie działania zawartych w nim składników odżywczych jak witaminy, mikroelementy, antocyjany.

Jakie owoce nadają się na nalewki?

Nalewkę możemy przygotować z każdego rodzaju owoców. Te twarde jak pigwowiec, czy gruszki dadzą mniej soku, ale z pewnością smak będzie doskonały. Warto wykorzystać jesienne owoce jagodowe jak maliny, czy jeżyny, ale również gruszki, jabłka, winogrona, owoce róży, tarniny, a nawet jarzębiny. Te ostatnie trzeba jednak zbierać po przymrozkach lub zamrozić w zamrażarce przed zasypaniem cukrem.

Jak przygotować nalewkę?

Nalewkę możemy przygotować na dwa sposoby. Oba są bardzo proste i szybkie. Pierwszy sposób to zasypać owoce cukrem i zalać spirytusem. Odstawić w ciemne miejsce co jakiś czas potrząsając słojem. Zlać po 2-4 tygodniach, ale jeśli postoi dłużej nic się nie stanie. Drugi sposób to owoce zasypać cukrem, a po tygodniu lub dwóch zlać powstały sok (owoce wycisnąć przez gazę) i dopiero zalać go destylatem. W tym drugim przypadku nalewka jest gotowa do picia kilka dni po połączeniu składników. Do nalewek możemy dodawać zioła i przyprawy, a owoce mieszać. Przejdź do galerii, by sprawdzić przepisy na najlepsze nalewki.

