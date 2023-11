Budują lodowisko na rynku Manufaktury. Kiedy będzie można się ślizgać? FOTO FILM

- Jak długo? Trudno powiedzieć, wszystko zależy od pogody, ale mamy nadzieję, że ta dopisze i że temperatury będą na tyle niskie, że lodowisko utrzyma się do wiosny - mówi Monika Langner, rzeczniczka Manufaktury. - Teraz już od kilku dni rozstawiane są wszystkie elementy lodowiska, zwykle trwa to około tygodnia. Wszystko szykujemy na start sezonu, a planujemy je już na najbliższą sobotę, 25 listopada. Trzymamy kciuki, by aura okazała się przychylna i nie pokrzyżowała planów. Do uruchomienia i utrzymania lodowiska najlepiej przydałyby się mrozy albo chociaż temperatura nie wyższa niż 5 stopni C.

Lodowisko jest bardzo lubianym i chętnie odwiedzanym miejscem przez łodzian, no i już na stałe wpisaną zimową atrakcją Manufaktury. Można będzie korzystać z niego przez cały tydzień. Od poniedziałku do soboty czynne będzie w godzinach od 10 do 22, a w niedziele - do godziny 21.

Cennik pozostanie w tym roku taki jak w ubiegłym:

- godzina jazdy na własnych łyżwach - 20 zł

- godzina jazdy na łyżwach wypożyczonych na miejscu - 25 zł (dostępne rozmiary łyżew od numeru 25 do numeru 48)

- wypożyczenie pingwinka dla początkujących łyżwiarzy - 15 zł za godzinę

Przy lodowisku działać będzie też mała szatnia, będą ławki, by wygodnie zdjąć buty i założyć łyżwy.