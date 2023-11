Ramen Festiwal - 7. edycja - w Łodzi, ale też w Kutnie, Łasku, Zgierzu, Bełchatowie, Aleksandrowie i Tuszynie

Siódma edycja Ramen Festiwal – nie tylko w Łodzi

To już siódma edycja tego festiwalu. Wyczekiwana jesienią uczta z ramenem w roli głównej właśnie się zaczyna. 34 lokale zapraszają gości na święto japońskiego przysmaku, który podbił serca miłośników jedzenia na całym świecie. Co roku festiwal cieszy się wielkim zainteresowaniem gości, którzy po prostu kochają ramen.

Za co? Za sprężysty makaron, pełen umami bulion i dodatki, które nadają mu ostatecznego sznytu i charakteru. Za to, że cudownie rozgrzewa i za każdym razem zaskakuje nas swoim smakiem. Nie inaczej będzie podczas tegorocznej, siódmej już edycji Ramen Festiwal, na który do 34 restauracji zapraszają: portal Jemy w Łodzi, Łódzkie Centrum Wydarzeń i portal do zamówień online WOLT.

ZOBACZ FESTIWALOWE PROPOZYCJE RESTAURACJI

Do degustacji w tym roku mamy 27 wyjątkowych ramenów w 34 restauracjach nie tylko z Łodzi, ale również z Aleksandrowa Łódzkiego, Kutna, Zgierza, Łasku, Tuszyna i Bełchatowa - wszystkie z japońskim makaronem w roli głównej. Ramen Festiwal zaczyna się w piątek 17 listopada i będzie trwał do niedzieli 26 listopada. Jak co roku, poza niepowtarzalnymi daniami, organizatorzy mają dla gości również wydarzenia towarzyszące.