Oto nowe sklepy w Manufakturze. Zobacz, jakie! Otwarcie jednego z nich - już w sobotę, 15 lipca

Candy Cat to miejsce, w którym można kupić słodycze z Azji, Ameryki Południowej czy Europy. Królują żelki, których wybór jest ogromny. Żelki w różnych smakach, wariacjach i kształtach np. takie przypominające jajka lub pająki. Ciekawą propozycją są także żelki „spicy”, dla tych którzy szukają dodatkowych wrażeń. W ofercie znajdują się także różne smaki toffie, karmelków, bez, gum, orzechów, draży czy pianek. Dla fanów nietypowych smaków także znajdzie się coś ekstra – lukrecja prosto z Holandii oraz Hiszpanii.

Candy Cat zajął narożny lokal na piętrze galerii handlowej Manufaktury, w części skupiającej marki spożywcze. Klientów kusi bogaty wybór najwyższej jakości słodyczy. Marka znana jest ze swojej pasji do tworzenia wyjątkowych smaków i innowacyjnych produktów.

Sklep w Manufakturze jest już dziesiątą placówką Candy Cat w Polsce. Znakiem charakterystycznym łódzkiego punktu są nawiązania do świata piratów. Słodycze, niczym skarby ze statku, niemalże wysypują się ze stylowych drewnianych beczek i można nabierać je samodzielnie do papierowych torebek. By uniknąć nieco mrocznego klimatu, dla przełamania konwencji pirackiej – na ścianach i w dodatkach zastosowano pastelowe kolory.

- Otwarcie Candy Cat to kolejny krok na drodze do poszerzania oferty Manufaktury. Cieszymy się, że kolejna europejska marka, planując ekspansję uwzględniła, że w Łodzi to właśnie w Manufakturze będzie rozwijać swój biznes najprężniej – mówi Monika Langner, rzecznik prasowy Manufaktury.