Wniosek o 300 plus do końca sierpnia - sprawdź, kiedy będzie wypłata

Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start przyjmowane są od 1 lipca. - Do tej pory w województwie łódzkim złożono ponad 157 tysięcy wniosków podsumowuje Monika Kiełczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w regionie łódzkim. - Rodzice, którzy złożą prawidłowo wypełniony wniosek do końca sierpnia, świadczenie otrzymają do końca września. Warto więc pospieszyć się ze złożeniem wniosku, żeby otrzymać świadczenie jak najszybciej. Ostateczny termin na składanie wniosków o tzw. wyprawkę szkolną mija 30 listopada.

Złóż wniosek o 300 plus do końca sierpnia - przypomina ZUS

Dla kogo 300 plus?

Świadczenie, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.