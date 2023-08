Wyprawka szkolna już w sklepach - zobaczcie ofertę i ceny - GALERIA ZDJĘĆ I FILM

ZOBACZ CENY W GALERII ZDJĘĆ Choć to dopiero połowa wakacji, handlowcy nie czekają z ofertą szkolną. W dużych sieciach i mniejszych sklepach półki już uginają się pod ciężarem artykułów i akcesoriów niezbędnych przedszkolakom, uczniom i studentom. Trzeba przyznać, że wybór w tej chwili jest ogromny, a wyprawkę można skompletować zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz gustem. Środek lata sprzyja spokojnym zakupom, bo większość dzieci i młodzieży jeszcze wypoczywa i nie myśli o przygotowaniach do nauki. Natomiast zapobiegliwi rodzice cenią sobie ten moment, kiedy oferta jest przebogata, wzorów i kolorów – pełna gama, a zakupy – i co się z nimi wiąże – wydatki – można rozłożyć w czasie.

Rodzicom trudno też dziś oszacować, ile wydadzą na szkolną wyprawkę swoich dzieci. Wiadomo, że zawsze najważniejszy jest odpowiedni plecak i on jest jednym z najdroższych elementów w wyprawce. Ważne, by miał odpowiednio wyprofilowany, wzmocniony tył i miękkie szelki, a także by sam w sobie nie był zbyt ciężki. Jeśli nawet wybiorą model nieco droższy – inwestycja się opłaci, bo dziecko może korzystać z niego nie jeden, a nawet trzy lata. Pisaki, kredki, farby, kleje, pędzelki, gumki, zeszyty, bloki rysunkowe i papiery kolorowe – dostępne są w bardzo dużym wyborze i zróżnicowanych cenach – od kilku do kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu złotych.