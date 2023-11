Wisła Puławy-Widzew 1:4. Łodzianie nie dali szans drugoligowcowi w meczu 1/16 finału Pucharu Polski ZOBACZ ZDJĘCIA

Szkoleniowiec widzewiaków zgodnie z tym, co deklarował przed tym meczem dokonał sporej wielu zmian w wyjściowym składzie (w porównaniu do ostatniego spotkania ekstraklasy z Wartą Poznań). W pierwszej jedenastce znalazło się bowiem zaledwie trzech zawodników, którzy walczyli z poznaniakami. Byli to Andrejs Ciganiks, Jordi Sanchez oraz Luis Silva. Szansę dostali natomiast chociażby bramkarza Jakub Szymański, młody Ignacy Dawid oraz Paweł Zieliński. W kadrze czterokrotnych mistrzów kraiu zabrakło miedzy innymi: Juana Ibizy, Serafina Szoty, Sebastiana Kerka oraz Bartłomieja Pawłowskiego.

Od pierwszego gwizdka arbitra mecz był toczony w szybkim tempie. Już w 3 min przed szansą stanęli gospodarze. Szymański źle podawał do Silvy, co próbował wykorzystać Nojszewski. Ale golkiper gości naprawił swój błąd. W 4 min Hanousek świetnie podał do Stępińskiego, ten podał w pole karne, jednak Sanchez nie trafił w bramkę z bliska. W 9 min to Widzew znów był w opałach. Po centrze puławian z prawej strony Stępiński chciał podać głową do Szymańskiego, a ten ledwo zdołał wybić piłkę nad poprzeczkę. Niewiele zabrakło więc do bramki samobójczej. Z kolei w 19 min Silva zablokował uderzenie Retlewskiego, a później aż dwa razy szczęścia szukał Nojszewski.