Trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec przed meczem z Wisłą Puławy: Nikogo nie będziemy lekceważyć ZOBACZ WIDEO

Mamy w głowie to, co musimy zrobić, żeby być nie tylko dominującą stroną, ale też lepszą, a lepszy jest ten, który wygrywa. My chcemy wygrać i to będzie dobry mecz na pokazanie, że nawet przez te dwa dni zrobiliśmy postęp. Oprócz kartkowiczów, czyli Marka Hanouska i Juljana Shehu, prawdopodobnie pod uwagę będzie mógł być też brany Juan Ibiza. Jeżeli chodzi o Ignacego Dawida, to bardzo dobrze pracuje on na treningach. Jest szansa, że jutro zobaczymy go w grze - zakończył Myśliwiec