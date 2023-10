W 30 ośrodkach w Polsce rehabilitację chorych wspierają egzoszkielety To ogromna szansa dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

Na czym polega praca egzoszkieletu?

Egzoszkielet, to urządzenie jak z filmu SF, do którego chory, z pomocą fizjoterapeuty dosłownie “wchodzi” wstając z wózka inwalidzkiego i dzięki któremu ponownie uczy się chodzić. Egzoszkielet dzięki siłownikom po prostu porusza się za pacjenta, który z niego korzysta. Powtarzalność i intuicyjność pracy robota imitującego chód ludzki daje szybkie efekty terapeutyczne. Egzoszkielet EksoNR to 2 tys. kroków podczas jednej sesji rehabilitacyjnej. Przeznaczony jest dla pacjentów o różnym stopniu porażenia lub niedowładu, które mogą być wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów.



W tych schorzeniach stosuje się egzoszkielety

Jak podkreśliła podczas spotkania pionierka polskiej robotyki w medycynie dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie egzoszkielety i inne roboty bardzo przydają się w rehabilitacji pacjentów z urazami rdzenia kręgowego czy z porażeniem mózgowym. Wspierają w pionizacji, w nauce chodzenia i wszędzie tam, gdzie ważna jest powtarzalność ruchów. Ale nie tylko.

– Mamy na to dowody w postaci wyników badań, że egzoszkielety poprawiają jakość życia pacjentów, że działają także antydepresyjnie, motywująco, co w rehabilitacji jest wielce istotne – mówi prof. Tarnacka. – Nic dziwnego, że oczekiwania chorych wobec robotyki i wobec egzoszkieletów są duże. Bardzo wiele osób w Polsce chce skorzystać z terapii przy ich użyciu.

- Te urządzenia już teraz zwracają normalne życie sparaliżowanym, pozwalają chodzić osobom przykutym do wózków inwalidzkich, są ratunkiem w beznadziejnych medycznych przypadkach – mówi Mariusz Żabicki z firmy Technomex, która wprowadza egzoszkielety do polskich placówek medycznych i zorganizowała to spotkanie.