II spotkanie użytkowników egzoszkieletów w najbliższą sobotę (30 września) w Pabianicach

W spotkaniu wezmą udział użytkownicy egzoszkieletów z całej Polski: fizjoterapeuci, lekarze, a także twórcy tych maszyn. Będzie m.in. prof. Beata Tarnacka, pionierka polskiej medycyny robotycznej, która jako pierwsza w Polsce, zorganizowała dla chętnych darmowe turnusy rehabilitacyjne z wykorzystaniem egzoszkieletu.

Egzoszkielet, to urządzenie, do którego chory, z pomocą fizjoterapeuty “schodzi” z wózka inwalidzkiego i dzięki któremu ponownie uczy się chodzić. Powtarzalność i intuicyjność pracy robota imitującego chód ludzki daje szybkie efekty terapeutyczne. np. Egzoszkielet EksoNR daje możliwość wykonania nawet do 2 tyś. kroków podczas jednej sesji rehabilitacyjnej.

Egzoszkielety są ogromną szansą dla osób po wypadkach, z uszkodzeniami odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, osób po udarze, czy tych z połowicznym niedowładem kończyn. Pomagają osobom chorym na chorobę Parkinsona, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, całkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego, częściowe uszkodzenie rdzenia kręgowego, uraz czaszkowo-mózgowy, dystrofia mięśniowa, mózgowe porażenie dziecięce, neuroborelioza.

Organizatorem spotkania jest Technomex Sp. z o.o, producent i dostawca sprzętu rehabilitacyjnego, który zajmuje się kompleksowym wyposażaniem szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych oraz prywatnych gabinetów terapeutycznych.