20-lecie rehabilitacji neurologicznej w szpitalu im. WAM przy pl. Hallera. Z takich urządzeń mogą dziś korzystać pacjenci tej placówki

Ta grupa pacjentów ma możliwość w trakcie rehabilitacji korzystać z egzoszkieletu. Taki sprzęt w wersji podstawowej to wydatek ok. 800 tys. zł. Placówce egzoszkielet udało się pozyskać w ubiegłym roku dzięki wsparciu zewnętrznemu. Pacjentom z porażeniem nóg i rąk daje szanse na powrót do zdrowia i odzyskanie wiary we własne możliwości.

Na salach rehabilitacyjnych w szpitalu przy pl. Hallera jest wykorzystywana wirtualna rzeczywistość, która jeszcze do niedawna była w rehabilitacji obiektem badań. Urządzenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość są atrakcyjne dla pacjentów, umożliwiają monitorowanie liczby powtórzeń i monitorowanie postępów. Ale też pozwalające lepiej dostosować zakres rehabilitacji do możliwości pacjenta, zarówno tych poznawczych, jak i możliwości narządu ruchu. Rozwiązuje też problem związanych z jednostką treningową.

- Z badań prowadzonych w ośrodkach rehabilitacyjnych na całym świecie wynika, że rehabilitacja prowadzona jest z niewystarczającą liczbą powtórzeń - mówi dr Adam Zdziechowski, fizjoterapeuta, odpowiedzialny z odcinek rehabilitacji neurologicznej w Klinice Rehabilitacji Chorób Wewnętrznych Medycyny Fizykalnej. - Urządzenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w rehabilitacji umożliwiają powtórzenia w atrakcyjnej dla pacjenta formie.