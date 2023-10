Targi ZooEgzotyka w Łodzi. Do Sport Areny w Łodzi zjechali hodowcy zwierząt egzotycznych z całej Polski

Targi ZooEgzotyka w Łodzi. Kolonie mrówek w domu

Boa dusiciele i anakondy lubią być brane na ręce

Ale największe zainteresowanie na giełdzie wzbudzały węże - pytony królewskie, tygrysie, boa dusiciele, węże zbożowe.

- Hodowanie węża nie jest kłopotliwe. Nie trzeba z nim wychodzić na dwór, młode osobniki jedzą raz w tygodniu, dorosłe - raz na trzy, cztery tygodnie. Można wyjechać na dwa tygodnie na wakacje, tylko ustawić temperaturę i światło w terrarium - mówi Lilianna Kubik z Żor, od 50 lat zajmującą się hodowlą węży, m.in. anakondy zielonej, której samica dorasta do 6 metrów długości. - Węże poznają właściciela po zapachu dzięki wyostrzonym receptorom. Z wężami można mieć bliski kontakt, brać je na ręce. Nie stresuje ich to, nie jest to dla nich nieprzyjemne, bo temperatura ciała człowieka wynosi 36 stopni, a węże lubią ciepełko. Na przykład anakondy są inteligentne, wiedzą, kiedy przychodzę posprzątać terrarium. Chowają się, a gdy skończę porządki, wychodzą i sprawdzają, co tam się robiło i wraca na swoje miejsce - dodaje.