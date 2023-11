Łodzianie szturmowali halę Expo i wystawę zwierząt egzotycznych. Zakręcona kolejka do kasy po bilety. ZDJĘCIA, WIDEO

Targi "Egzotyczne zwierzęta" to jak zapewnia organizator największa tego typu impreza w Polsce. Na łódzkiej odsłonie swoje stoiska wystawiło 120 wystawców, a wśród nich zarówno producentów jak i sprzedawców akcesoriów akwarystycznych i terrarystycznych oraz hodowców egzotycznych zwierząt.

Tłum w hali był tak liczny, że z trudem można się było dostać do kolejnych stoisk, a już rozmowa z wystawcami graniczyła niemal z cudem. Na szczęście zwiedzający byli wyjątkowo zdeterminowani, bo większość z nich to rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, a to one z zachwytem obserwowały niezwykłe okazy, często bardzo egzotyczne, które przeciętnemu człowiekowi trudno nawet zidentyfikować i nazwać.