Motyle z tropików w Palmiarni w Łodzi. Urządzono im ogród z nektarodajnymi roślinami

Szklarnia z motylami w Palmiarni

Między kwitnącymi, nektarodajnymi roślinami lata kilkadziesiąt pięknie ubarwionych motyli. Są przedstawicielami kilkunastu gatunków. Naturalnie występują one w tropikalnych częściach świata - w Ameryce Środkowej i Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej. Są to motyle z rodzajów Caligo, Morpho, Idea, Papilio, Archaeoprepona, Heliconius, Panacea, Doleschalia.

Jednym z najciekawszych gatunków jest Morpho peleides z niebieskimi skrzydłami. Innym atrakcyjnym przedstawicielem tych owadów jest Caligo memnon. Często nazywa się go sową ze względu na charakterystyczny wzór skrzydeł przypominający sowie oczy, a rozpiętość skrzydeł wynosi nawet do 15 centymetrów. Na wystawie będzie można także podziwiać Doleschalia bisaltide, którego bardzo łatwo pomylić z liściem. Po raz pierwszy na wystawie pojawił się Heliconius Ismenius pochodzący z Ameryki Południowej.

- Co tydzień będzie dostarczanych sto poczwarek, tak aby przez cały miesiąc w szklarni latało kilkadziesiąt motyli - mówi