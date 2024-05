Oto śliczna ukochana Piotra Polka ZDJĘCIA. Joanna Gajewska to bardzo elegancka kobieta

Miłość w drugiej połowie życia

"Miłość smakuje tak samo w każdej części życia. I nie ma to znaczenia czy ma się lat 16, 30, 40, 50 czy 60. Jeżeli człowiek zakocha się mając 70 lat, to ta miłość będzie tak samo smakować. Ona będzie miała inny wymiar, bo my jesteśmy już inni, ale człowiek tak samo pięknie zgłupieje. I nie ma to znaczenia, który fragment życia dotyczy miłości. Może łatwiej jest o niej mówić, może łatwiej ją przeżywać, ale wydaje mi się, że człowiek jest mądrzejszy o tyle, że wie jak ją traktować, jaką ona stanowi w życiu wartość" - mówi aktor.