Strefa retro, czyli sprzęt komputerowy sprzed 40 lat w nowym Centrum Komiksów w EC1 w Łodzi. Można pograć i przenieść się w czasie Agnieszka Jedlińska

Kierownictwo powstającego właśnie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 w Łodzi zaprezentowało pierwszą, kompletną strefę do zwiedzania. To tzw. Dysk pamięci, czyli Strefa Retro, gdzie można przenieść się do lat 80 i 90 ubiegłego wieku.