Skończą się problemy studentów z dojazdem na zajęcia - obiecuje Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Najprawdopodobniej od początku listopada skończą się problemy studentów Uniwersytetu Łódzkiego z dojazdami na zajęcia w kampusie usytuowanym w rejonie ulicy Matejki. Zarząd Dróg i Transportu po naszych interwencjach w sprawie braku sprawnego dojazdu w to miejsce komunikacją miejską postanowił przedłużyć trasę linii 18. Będą więc teraz dwa tramwaje kursowały po ul. Narutowicza od Kopcińskiego do Radiostacji, co powinno poprawić dramatyczną sytuacje z porannymi dojazdami.

Brak taboru - trzeba jeździć w tłoku

Od początku roku akademickiego do naszej redakcji napływały skargi na potworny tłok panujący rano w tramwajach linii 12 - jedynej którą można dojechać z centrum do kampusu UŁ przy Matejki. Przed ósmą na przystankach zostawały duże grupy osób, które nie mieściły się w wagonach i nie miały jak dojechać na zajęcia na UŁ. Innego dojazdu z centrum tam nie ma, bo ulica Pomorska jest odcięta od świata, nie kursuje też komunikacja po ul. Zielonej. Tymczasem ZDiT zlikwidował kursującą na Matejki jeszcze w zeszłym roku akademickim linię 18. Została ona skrócona do Dworca Fabrycznego, co w żaden sposób nie odpowiada studentom. Powodem był brak taboru tramwajowego, co z kolei wynika z przedłużającego się remontu zajezdni na Chocianowicach.