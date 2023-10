Są śliczne i samotne. Oto psy, które w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi czekają na dom

Wszystkie czworonogi mieszkające w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi łączy jedno - straciły kochający dom i czeka je smutna przyszłość za kratami. Chyba, że zdarzy się cud i nowy człowiek zakocha się w jednym ze schroniskowych pensjonariuszy.

Największą szansę na adopcję mają psy w typie rasy lub szczenięta. Najmniejszą zwierzęta wiekowe, czyli dojrzałe i życiowo doświadczone, które mają swoje nawyki i upodobania. Bardzo często są to psy po osobach zmarłych, które nie wróciły ze szpitala do domu. Czasem takie psy do schroniska przywożą spadkobiercy zmarłego, którzy opróżniając mieszkanie meble wyrzucają na śmietnik, a zwierzaka do schroniska.