Te słodkie szczeniaczki ktoś wyrzucił w Łodzi na ulicę i zostawił. Szczeniaki w kartonie i maluch ze swoim imieniem przywiązany do drzewa

Szczeniak, nawet taki który już samodzielnie je i załatwia się na dworze nie poradzi sobie sam na ulicy. Potrzebuje człowieka, który o niego zadba: nakarmi, napoi, przytuli i po prostu będzie jego przyjacielem. Porzucenie psa to przestępstwo - jasno określa to Ustawa o Ochronie Zwierząt, za które ponosi się odpowiedzialność karną.

To jest przede wszystkim skrajnie nieodpowiedzialne, bo schronisko jest przepełnione i nie ma w nim warunków do opieki nad szczeniakami. My się nimi oczywiście opiekujemy najlepiej jak możemy, ale to nie jest miejsce dla żadnego psa, a co dopiero dla malucha, czy seniora. Takie psy szczególnie potrzebują wsparcia kogoś bliskiego - dodaje dyrektor placówki.