Rodzinny piknik w Porcie Łódź - już w sobotę 9 września PROGRAM

Port Łódź razem z organizatorem wydarzenia – Fundacją Zielony Zakątek – zaprasza na rodzinny piknik, który odbędzie się w sobotę, 9 września, w Sport Stacji (dojazd za budynkiem centrum od strony IKEA lub Leroy Merlin). Wszystkie atrakcje i aktywności zorganizowane zostaną – zgodnie z misją Fundacji – w duchu ekologii i edukacji leśnej, a ich celem będzie zainteresowanie najmłodszych kontaktem z naturą, przyrodą i obcowaniem z nią na co dzień.

W strefie ekologii najmłodsi dowiedzą się, jak segregować śmieci, by miało to sens i przede wszystkim, dlaczego warto to robić. Warsztaty współpoprowadzą pracownicy MPO-Łódź Sp. z o.o.