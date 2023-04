Protest lokatorów przy Piotrkowskiej 104! ZDJĘCIA, WIDEO. Protest zorganizowało Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów Liliana Bogusiak-Jóźwiak

"Raz, dwa, trzy i cztery niskich czynszów do cholery" - skandowali lokatorzy miejskich kamienic protestujący dziś od godz. 11 przed Urzędem Miasta Łodzi odnosząc się tym samym do faktu, że od 1 czerwca w Łodzi za metr kwadratowy stawka czynszu wzrasta do 12 zł 50 gr. - "Pełno pleśni, pełno grzyba, Urząd Miasta pojebało chyba".