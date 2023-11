Politechnika Łódzka i firma WITKO sformalizowały współpracę, która trwa już od ponad trzech dekad

WITKO to firma rodzinna, powstała w 1989 roku. Dziś to renomowany dostawca rozwiązań w zakresie kompleksowego projektowania i wyposażania laboratoriów, z siedzibą w Łodzi.

- Dziękuję za dostrzeżenie, docenienie i wyróżnienie naszej firmy – mówi prezes Sławomir Witkowski. - Firma WITKO w bardzo dużym stopniu korzysta z absolwentów Politechniki Łódzkiej, a także innych uczelni a całej Polski. Działamy na terenie całego kraju. Są to absolwenci przede wszystkim wydziały chemicznego, ale też wydziały biotechnologii, wydziały inżynierii środowiska czy wydziały elektrycznego. Mamy różnych specjalistów – od inżynierów po doktorów, którzy wprowadzają nowe technologie na polski rynek. Jesteśmy dystrybutorem bardzo wielu renomowanych firm zagranicznych. Jesteśmy też producentem własnej marki odczynników chemicznych. Jesteśmy wdzięczni, że współpraca z Politechniką Łódzką, która była naszym pierwszym klientem, układa się już od 34 lat.

- Czasami nie jest potrzebny papier, by dobrze układała się współpraca i ja mam nadzieję, że ten papier tylko ją umocni i rozszerzy – dodaje prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ, sygnując oficjalny dokument. - Umowa dotyczy nie tylko współpracy naukowej, ale także obszaru kształcenia.