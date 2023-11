Odznaczenia i medale dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej FILM, GALERIA ZDJĘĆ

Odznaczenia i medale dla naukowców oraz nagrody i wyróżnienia dla studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej

W środę 8 listopada o godz. 11:00 w Auli im. Prof. Tadeusza Paryjczaka w budynku Alchemium miała miejsce wielka uroczystość wręczenia pracownikom odznaczeń i medali oraz nagród dla najlepszych studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej. Podziękowania odebrali tez studenci, którzy po dwóch latach przerwy z powodu pandemii, w roku akademickim 2922/23 zaangażowali się w organizację i przebieg juwenaliów.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik powitał uczestników i gości, gratulował i dziękował wszystkim uhonorowanym, odznaczonym i wyróżnionym.

– To posiedzenie Senatu PŁ ma wyjątkowy charakter - podkreślił rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik. - Nie poświęcamy go zadaniom i sukcesom uczelni, ale osobom, które do tych sukcesów bez wątpienia się przyczyniły. Wyróżniamy pracowników naukowych, a także administracyjnych, których praca szczególnie przyczynia się do tego, że Politechnika rozwija się i jest doceniania w Polsce i na świecie. Doceniamy też naszych najlepszych studentów, a nasi partnerzy nagradzają najlepszych absolwentów, dając tym wyraz uznania dla jakości ich wykształcenia. W auli gościliśmy w sumie niemal 200 osób, młodych i tych trochę starszych, dla których ten dzień na pewno będzie miłym wspomnieniem. Dla mnie osobiście to 200 powodów do dumy!