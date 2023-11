Oto fenomenalna sałatka Magdy Gessler. Tania, szybka i przepyszna. Poznajcie przepis Magdy Gessler na sałatkę z mortadelą

SAŁATKA SZWABSKA, SAŁATKA Z MORTADELĄ

To oryginalny przepis, który dostałem od moich niemieckich przyjaciół. Jedna uwaga, w naszym kraju trudno jest kupić odpowiedni gatunek ziemniaków. Nasi sprzedawcy muszą po prostu sprzedać nam ziemniaki i nie interesuje ich jak one smakują i w jakich potrawach kartofle się sprawdzają. W Bilefeld, gdzie przebywałem, poszedłem na targ. Rynek jak rynek, tyle, że sprzedawca ziemniaków miał ich kilkanaście gatunków. Co ciekawe potrafił mi opowiedzieć o nich bardzo dużo - pisze nasz Czytelnik.

Spodobały mi się ziemniaki sałatkowe, cztery gatunki, jeden żółty, jeden biały, dwa czerwone.Niestety nie pamiętam już nazw tych gatunków, ale jest to mało ważne i tak w Polsce ich nie kupicie. Czasami w sklepach hurtowych i marketach widuję czerwone sałatkowe ziemniaki. Daleko im do tamtych. Trzeba z nimi postępować bardzo ostrożnie, lubią się rozsypać. Czyli dochodzimy tu do następującego wniosku. W Polsce, która uważana jest w Europie za zagłębie ziemniaczane, nie dostaniesz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obieramy i myjemy. Należy pokroić je na ćwiartki, a następnie w poprzek na plasterki o grubości do 3mm. UWAGA, NIE GOTUJCIE ZIEMNIAKÓW, W CAŁOŚCI !!! ; Do garnka z gotującą się wodą wrzucamy plastry ziemniaków i gotujemy ; W PUNKT, czyli al`dente, mają być ugotowane lecz stawiać wyraźny opór przy gryzieniu!!! Po ugotowaniu należy wyłożyć ziemniaki na sito odsączyć i przelać zimną wodą. Jeszcze ciepłe ziemniaki wkładamy na duża miskę i dolewamy 3-4 łyżki octu. Solimy dodajemy cukier i zostawiamy na ok 10 minut. Kroimy mortadelę i dorzucamy do reszty składników. Następnie kroimy ogórki w podobne plasterki jak ziemniaki, cebulę w grubą kostkę i wszystko łączymy z ziemniakami. Dodajemy sos czosnkowy, rozkładamy na porcje posypujemy drobno pokrojonym szczypiorkiem i świeżo zmielonym pieprzem. Podajemy lekko schłodzone. Sałatka raczej ostra i taka ma być.

UWAGA, jeżeli zamiast octu chcecie używać kwasku cytrynowego lub octu winnego, to lepiej nie róbcie tej sałatki.