Ogień w uchu i degustacja suszonych świerszczy! Rozpoczął się w Łodzi XXXIX Festiwal Zdrowia i Niezwykłości. WIDEO

W hali Expo wystarczy przekroczyć próg hali wystawienniczej by przenieść się do innego świata. W całym pomieszczeniu unosi się duszny zapach kadzidełek, na stoiskach widać pacjentów z płonącymi świecami w uszach, a do gabinetów wróżek stoją długie kolejki kobiet spragnionych ezoterycznej porady. Jednak największe zaskoczenie można spotkać na niepozornym stoisku w kącie hali. Tam wśród przygotowanych do degustacji przysmaków są suszone świerszcze, pasikoniki, szarańcza i larwy mącznika, w różnych smakach, w sumie jest ich około 30. Paczuszka 8-20 gramów kosztuje 5-6 euro.

Interesuję się tym już od pięciu lat, odkąd Unia Europejska potraktowała to jak produkt spożywczy. Prowadzę rozmowy, żeby produkować takie przekąski w Polsce. To jest czyste białko i bardzo zainteresowana jest tym gastronomia - tłumaczy Bartłomiej Rusinowski z firmy "Nasze robaczki".