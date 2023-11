Czwartek 9 listopada - Światowy Dzień Adopcji. W Łodzi do adopcji trafiło w tym roku 48 dzieci, wśród nich jest rodzeństwo

W Łodzi każdego roku zwiększa się liczba dzieci, które tracą bezpieczny dom. W Łodzi są ich już 2 tysiące. Co rok do pieczy zastępczej, czyli potocznie mówiąc do domów dziecka trafia 400 nowych dzieci. Z pośród nich 200 trafia do adopcji. Niestety regularnie maleje liczba rodzin gotowych by przysposobić obce dziecko. W ciągu roku jest ich zaledwie 80-90.

Światowy Dzień Adopcji, który wypada 9 listopada, to doskonały pretekst, by na sytuację dzieci bez rodziny spojrzeć uważniej. A Łódź jest pod tym względem wyjątkowa. W naszym mieście dzieci bez rodziców jest najwięcej w całej Polsce. Nikt nie potrafi wytłumaczyć czemu tak się dzieje, ale fakt pozostaje faktem, że bijemy całą Polskę w tym niechlubnym rekordzie. W pieczy zastępczej: domy dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinne domy dziecka przebywa 2 tysiące dzieci do 18 roku życia. Są to dzieci, które z różnych powodów nie wychowują się ze swoimi rodzinami. Część z nich wraca pod opiekę rodziców, część trafia do swoich najbliższych krewnych. Na ich miejsce natychmiast zjawiają się nowe dzieci po przejściach. Rocznie jest ich około 400. Staramy się powoływać do życia jak najwięcej rodzin zastępczych, bo dzieci trafiają pod opiekę opiekunów i są z nimi całą dobę, obserwują normalną rodzinę w jej naturalnym środowisku i uczą się pewnych zachowań. Niestety bez względu na to jak wspaniała jest ta rodzina i ile serca dziecko dostaje jest to ciągle piecza tymczasowa, która formalnie kończy się wraz z osiemnastymi urodzinami. Dlatego tylko rodzina adopcyjna daje dziecku szansę na prawdziwe, bezpieczne życie i budowanie jego przyszłości - mówi Piotr Rydzewski, dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi.

Dzieci trafiają do pieczy zastępczej kiedy: ich rodzice umierają lub giną w wypadku

w domu jest przemoc alkoholowa

rodzice są nieporadni wychowawczo Najszybciej na adopcję mogą liczyć niemowlęta i małe dzieci. Im dziecko starsze, tym jego szanse na prawdziwy dom są mniejsze. Szansa na prawdziwą rodzinę maleje, gdy dziecko choruje, jest niepełnosprawne, ma rodzeństwo. Niestety coraz więcej dzieci ma zdiagnozowany FAS, czyli alkoholowy zespól płodowy. Wśród dzieci do adopcji to aż 80 procent. To sprawia, że ich szanse na adopcję maleją. Niestety FAS to bardzo skomplikowany zespół chorobowy, który ujawnia się w różnym wieku, różnymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, zawsze indywidualnymi.

W przypadku dzieci z FAS kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą mieć gotowość na to i świadomość, że potrzeby takiego dziecka są ogromne - tłumaczy Beata Kwaśniak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

W 2023 roku do 8 listopada 48 dzieci zostało zaadoptowanych przez 44 rodziny. 18 dzieci jest na finiszu procedury adopcyjnej. Przebywają już w nowych domach, ale czekają na orzeczenie przysposobienia wydane przez sąd. Standardowo taka procedura trwa cztery-sześć tygodni, ale zdarza się, że 7 miesięcy. O ile liczba dzieci do adopcji w Łodzi rośnie, to liczba rodzin chętnych do adopcji maleje od kilku lat. Wśród przyczyn tego zjawiska są również zmiany obyczajowe takie jak świadoma rezygnacja z macierzyństwa. Adopcja jest naturalną konsekwencją potrzeby posiadania dziecka biologicznego, gdy zawodzą wszystkie metody, para szuka innej drogi i adopcja wydaje się tą naturalną. Poza tym warunkiem przystąpienia do adopcji jest bycie małżeństwem. Polskie prawo nie przewiduje możliwości adoptowania dzieci przez pary żyjące w związkach partnerskich. Często małżeństwa mają jakieś oczekiwania wobec dzieci: chcą konkretną płeć, czy wiek. My jednak dobieramy parę do dziecka, bo to dobro dziecka jest dla nas nadrzędne i jego potrzeby są najważniejsze. Na szczęście pary gotowe na ten ostateczny krok przechodzą długie szkolenia nim staną się rodzicami adopcyjnymi i wszystko można z nimi przepracować - dodaje Beata Kwaśniak.

Procedura i szkolenia na bycie rodzicem adopcyjnym trwają ok. 10 miesięcy. Jednak nie zawsze do adopcji dochodzi od razu. Czasem na dziecko, do którego ta rodzina będzie pasowała czeka się kilka lat. W tym przypadku pośpiech nie jest wskazany.

Światowy Dzień Adopcji obchodzony jest od ponad 20 lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który sam wzrastał w rodzinie adopcyjnej. Zainicjował propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Ten dzień jest okazją do popularyzacji idei adopcji w społeczeństwie jako możliwości tworzenia rodziny dla potrzebujących dzieci.

