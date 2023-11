Naszyjnik księżnej Kate na targach Interstone w Łodzi! W hali Expo trwają targi biżuterii, minerałów i skamieniałości

Oglądają, przymierzają i kupują

Zatopiona natura

- Żabot z bursztynami wysłałam księżnej Kate do Londynu z gratulacjami z powodu narodzin księżniczki Charlotte - opowiada artystka. - Byłam bardzo zaskoczona i bardzo uradowana gdy mąż wyjął ze skrzynki na listy podziękowanie wysłane z biura księżnej.

Żabot to biżuteria nie tylko do wieczorowej kreacji. Pięknie wygląda również na gładkiej bluzce. Kosztuje ok. 1600 zł.

Na targach można również zaopatrzyć się w kosmetyki z pyłem z kamieni szlachetnych. Kuba Mach tego fachu uczył się w zakonie cystersów. W ofercie ma sole do kąpieli z turmalinem lub bursztynem, maseczki ze złotem lub diamentami, kremy z szafirami i rubinem. Kosmetyki kosztują od 50 do 150 zł.