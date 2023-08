Łódzka pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w poniedziałek, 21 sierpnia - jeszcze można się zapisać GALERIA ZDJĘĆ

Pielgrzymi się szykują - 98. piesza łódzka pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 21 sierpnia

Jeszcze można zapisać się na pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę. Pątnicy wyruszą w poniedziałek, 21 sierpnia br., by w cztery dni dotrzeć na uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, która przypada 26 sierpnia. Dwa dni po nich, 23 sierpnia, wyruszy także grupa rowerowa. Z Łodzi do pokonania jest 130 kilometrów. W Częstochowie uczestnicy pielgrzymki spędzą dwa dni. Kto nie ma możliwości, by iść lub jechać rowerem – może pielgrzymować duchowo. Zapisy do grup duchowych prowadzą parafie.

Szczegóły dotyczące zapisów oraz programu pielgrzymki znajdują się na stronie internetowej www.pielgrzymka.lodz.pl.

Zapisy trwają

Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy już pod raz 98. - w poniedziałek, 21 sierpnia. Kto jeszcze się nie zapisał – może zrobić to do niedzieli w kościele dolnym pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej. Jak co roku to tutaj właśnie pielgrzymka się rozpocznie – mszą świętą o godzinie 6. Po niej spod sanktuarium sukcesywnie będą wyruszać poszczególne grupy: rodzinna, zakonna, akademicka, młodzieżowa, ciszy, miłosierdzia, Kurowice, franciszkańska. Udział w pielgrzymce co roku bierze arcybiskup łódzki i kardynał nominat Grzegorz Ryś. Być może na Jasną Górę wybierze się też jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski.