Łodzianin zmarł po użądleniu przez szerszenia! Ubezpieczyciel odmówił wdowie wypłaty odszkodowania z powodu nieszczęśliwego wypadku

Użądlenie czy ciśnienie Po śmierci mężczyzny wdowa wystąpiła do spółki ubezpieczeniowej w której jej mąż miał wykupione ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków o wypłatę kwoty na jaką opiewało ubezpieczenie na życie, 39 tys. zł. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na zapis znajdujący się w karcie zgonu z którego wynikało, że ubezpieczony chorował na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Wdowa skierowała więc pozew odszkodowanie do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia. Odbył się proces.

Rozprawa w sądzie rejonowym

Sąd Rejonowy odmówił mocy dowodowej karcie zgonu w zakresie w jakim miała według ubezpieczyciela dowodzić, że przyczyną śmierci mężczyzny był nagły zgon sercowy wywołany nadciśnieniem i cukrzycą. Lekarz, który wypełniał kartę zgonu zeznał przed sądem, że określił przyczynę zgonu w oparciu o informacje od żony zmarłego, że mężczyzna leczył się na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Potwierdził, że zmarły przed śmiercią miał podaną adrenalinę co sugeruje leczenie w kierunku alergii.

Również świadkowie obecni w momencie tragedii zeznawali, że mężczyznę kilkadziesiąt minut przed śmiercią użądlił owad.

- „Nagle złapał się za szyję i powiedział, że coś go chyba ugryzło” – zeznał przed sądem jeden ze świadków.

Kolejny świadek twierdził, że widział w pobliżu dużego owada, chyba szerszenia.

Spójne zeznania świadków - zdaniem sądu dowodzą, że dla wszystkich obecnych było jasne, że mężczyzna został ugryziony przez owada. Natomiast objawy, które pojawiły się tuż po ugryzieniu przez owada - mężczyzna zaczął się dusić dowodzą, że był to wstrząs anafilaktyczny.

"Zgon nastąpił w wyniku wprowadzenia do organizmy toksyn charakterystycznych dla szerszenia doszło do natychmiastowej dekompensacji układu krążeniowo-oddechowego i nagłego gwałtownego zgonu” - napisał w uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy.

Sąd orzekł, że ubezpieczyciel powinien wypłacić wdowie kwotę żądaną w pozwie, 39 tys. zł z odsetkami za blisko trzy lata, czyli od dnia zgłoszenia szkody. Od tego orzeczenia odwołał się ubezpieczyciel. Zdaniem Sądu Okręgowego apelacja była bezzasadna. Wyrok jest prawomocny.