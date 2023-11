50 tys. zł zadośćuczynienia dla matki, której 23-letni syn został śmiertelnie potrącony przez kierowcę jadącego z nadmierną prędkością

Do sądu po 17 latach

Dopiero pod koniec 2020 r matka zmarłego rowerzysty wystąpiła do firmy, która ubezpieczała auto którym poruszał się sprawca potrącenia o wypłatę 50 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią syna. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia powołując się na umowę ugody zawartą rok po tragedii. Na mocy tej umowy wypłacił kobiecie 1359 zł zaznaczając, że są to pieniądze na nagrobek dla zmarłego na skutek wypadku.

Matka zawsze będzie cierpieć

Pełnomocnik kobiety skierował pozew do Sądu Rejonowego w Skierniewicach z żądaniem zadośćuczynienia w kwocie 50 tys. zł. W trakcie procesu sąd ustalił, że młody mężczyzna był kawalerem, mieszkał z matką, która bardzo go kochała i była wobec niego nadopiekuńcza. Bardzo przeżyła fakt, że nie mogła się z synem pożegnać. Z uwagi na stan ciała po wypadku trumna w trakcie pogrzebu była zamknięta. Pomimo upływu lat u kobiety nie mija poczucie straty, ból i cierpienie po śmierci dziecka. Sąd Rejonowy uznał, że dla matki tragicznie zmarłego rowerzysty odpowiednią kwotą zadośćuczynienia będzie 40 tys. zł. Od tego wyroku odwołała się do Sądu Okręgowego w Łodzi ubezpieczyciel. W apelacji zwrócił uwagę na fakt, że poszkodowany przyczynił się do wypadku, a zasądzone odszkodowanie powinno być o połowę mniejsze.