Dziś Dzień Kundelka - łodzianie kochają kundelki, niestety są też i takie, które na prawdziwy dom czekają w schronisku Agnieszka Jedlińska

Środa 25 października to w Polsce Dzień Kundelka. Psy o nieokreślonym rodowodzie to najliczniejsza populacja czworonogów. Równocześnie najgorzej traktowana przez ludzi, bo to kundelki najczęściej są porzucane i trafiają do schronisk.