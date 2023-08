Drugi dzisiejszy transfer ŁKS. Kontrakt podpisał Adrian Małachowski

Adrian Małachowski po trzech latach spędzonych w Niemczech wraca do Polski. Podpisał dwuletni kontrakt z ŁKS.

Ostatnie trzy sezony środkowy pomocnik spędził w lidze niemieckiej, występując na trzecim poziomie rozgrywkowym w 1. FC Magdeburg (z tym klubem wywalczył awans do 2. Bundesligi) i SV Waldhof Mannheim. W Niemczech piłkarz rozegrał we wszystkich rozgrywkach 77 meczów, zdobył 4 gole i zanotował 6 asyst (z czego 28 spotkań, 3 gole i 3 asysty w poprzednim sezonie). Dodajmy, że w przeszłości zawodnik występował w młodzieżowej reprezentacji Polski. W kadrze do lat 18 rozegrał trzy mecze.