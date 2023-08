Dowody i meldunki - od 7 sierpnia nie w pasażu Schillera, a w budynku urzędu przy ulicy Krzemienieckiej w Łodzi

Już nie w pasażu Schillera

Od 7 sierpnia w COM przy ul. Krzemienieckiej 2b będzie działało pięć komfortowych stanowisk, w których będzie można złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego oraz odebrać dokument. W kolejnych czterech będą m.in. obsługiwane osoby, dokonujące zmiany adresu zameldowania. W przypadku dużego zainteresowania wymianą dowodów osobistych istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego, szóstego stanowiska do obsługi tych spraw.

Wygodniej dla klientów

Klienci Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b mogą korzystać z bezpłatnego parkingu tuż przy wejściu do budynku. Trzy stanowiska parkingowe są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Samo Centrum Obsługi Mieszkańców jest zaś usytuowane na parterze, co pozwala klientom z dysfunkcjami ruchu, starszym czy rodzicom z wózkami dziecięcymi na swobodny dostęp do urzędu. Tuż obok znajdują się też przystanki komunikacji publicznej. Dojeżdżają tu zrówno tramwaje jak i autobusy.