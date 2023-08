Budowa tunelu nabiera coraz większego opóźnienia. Kolejna zmiana terminu zamknięcia skrzyżowania al. Kościuszki i Zielonej Jacek Zemła

Po raz kolejny zmienił się termin zamknięcia skrzyżowania alei Kościuszki i ul. Zielonej. Wykonawca tunelu kolejowego i planowanego w tym właśnie miejscu przystanku Łódź Śródmieście ogłosił, że umówiona z miastem data 31 sierpnia jest już nieaktualna. A była to data dwukrotnie przekładana. To, co się dzieje na budowie tunelu każe zadać pytanie, czy ta inwestycja w ogóle zostanie ukończona, a jeśli tak, to z jak dużym opóźnieniem.