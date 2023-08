Andrzeja Struga po remoncie będzie ulicą dwukierunkową. Kończy się remont, będą zmiany

Po kilku latach remontów kolejnych odcinków ulicy Andrzeja Struga inwestycja ta dobiega końca. Obecnie trwają prace przy budowie nowej nawierzchni na ostatnim odcinku tej ulicy, a po wakacjach oddana do użytku zostanie cała zmodernizowana ul. Struga. Część ulicy stanie się dwukierunkowa.

W sierpniu wykonawca chce zakończyć wszystkie prace budowlane, a następnie zacznie się malowanie pasów i montaż oznakowania pionowego. Tu będzie sporo zmian w stosunku do sytuacji sprzed remontu, bo planowane jest wprowadzanie nowej organizacji ruchu. Ulica Struga po modernizacji stanie się dwukierunkowa na odcinku pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Żeligowskiego. Ułatwi to poruszanie się samochodem po Polesiu. Po zakończeniu prac przy przebudowie drogi rozpocznie się montaż sygnalizacji, przystosowanej do ruchu dwukierunkowego.