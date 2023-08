Wakacyjne remonty w łódzkich szkołach i przedszkolach na półmetku ZDJĘCIA

Wakacyjne remonty w łódzkich placówkach edukacyjnych na półmetku

Właśnie minęła połowa wakacji. Uczniowie i przedszkolaki wypoczywają, a to najlepszy czas na remonty. W budynkach łódzkich szkół i przedszkoli praca wre, aby od września placówki były gotowe na przyjęcie dzieci i młodzieży.

Remonty w ponad 60 budynkach

Letnie remonty w toku - łącznie modernizowanych jest ponad 60 łódzkich placówek.

Nowości dzięki realizacji projektów z budżetu obywatelskiego

Po powrocie z wakacji uczniowie nie poznają dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 56. Po wymianie nawierzchni swobodnie będą mogły poruszać się po nim osoby z niepełnosprawnościami. Zieleń zostanie uporządkowana, powstanie też nowy plac zabaw i dodatkowe miejsca do siedzenia. W ogrodzie staną tablice i urządzenia edukacyjne – po remoncie będą tam prowadzone lekcje przyrody i geografii. Przestrzeń posłuży też jako miejsce spotkań dla okolicznych mieszkańców. Modernizacja dziedzińca SP nr 56 to jeden z 15 projektów Budżetu Obywatelskiego realizowanych tego lata w łódzkich szkołach i przedszkolach. To łodzianie zadecydowali, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Dzięki ich głosom także w IX Liceum Ogólnokształcącym powstanie eko-ogród dla uczniów i okolicznych mieszkańców, w Przedszkolu Miejskim nr 43 pojawi się nowy, kolorowy plac zabaw, a sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 3 zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektów realizowanych latem w placówkach edukacyjnych sięga niemal 6 milionów złotych.