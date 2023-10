Dlaczego urzędnicy w łódzkim magistracie kochają ciasne ronda?

Zastosowane rozwiązania mają na celu spowolnienie ruchu. Forma skrzyżowań typu rondo z zastosowaniem wysp środkowych stanowi optyczną (wizualną) przeszkodę dla kierowców zbliżających się do ronda. Powierzchnie wybrukowane nie stanowią zasadniczej trasy poruszania się pojazdów. Mają na celu jedynie zapewnienie przejezdności warunkowej w przypadku występowania pojazdów większych (ponadgabarytowych, nienormatywnych). Nawierzchnię pierścienia zaleca się wykonywać z nieregularnej kostki kamiennej lub kostki betonowej o odmiennej kolorystyce niż nawierzchnia jezdni, w celu zniechęcania kierujących pojazdami osobowymi do przejazdu po pierścieniu. Pierścień od strony jezdni ronda obramowuje się trwale płaskim krawężnikiem lub inną trwałą opaską wyniesioną na wysokość od 0,02 do 0,04 m powyżej poziomu przyległej krawędzi jezdni w celu podkreślenia obecności pierścienia i wyspy środkowej.

Ponadto - w opinii Inżyniera potrzeba zastosowania rond wyniknęła z analizy obecnego i prognozowanego natężenia ruchu na trasie głównej oraz drogach bocznych. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem zatorów na skrzyżowaniach przy wzmożonym ruchu jest właśnie rondo. Jeśli chodzi o długość pasa lewoskrętu to w opinii Inżyniera, autor projektu założył możliwość ustawienia się na tym pasie więcej niż jednego samochodu. Kształt użytych krawężników jest typowy dla tego asortymentu galanterii granitowej. Użycie nietypowych rozwiązań w zakresie kształtu elementów krawężników podniosłoby koszty inwestycji oraz mogłoby wpłynąć na czas jej realizacji - wykonanie nietypowych elementów trwa zdecydowanie dłużej. Posypywanie warstwy ścieralnej grysem jest typowym zabiegiem stosowanym przy układaniu warstwy z SMA. Zabieg ma na celu uszorstnienie wykonanej nawierzchni