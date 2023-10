97-letni mieszkaniec Łódzkiego pojechał do sanatorium w ramach NFZ Pacjenci w 10. dekadzie życia chętnie wyjeżdżają do sanatorium Liliana Bogusiak-Jóźwiak

27 tys. mieszkańców z naszego regionu wyjechało i jeszcze wyjedzie w tym roku do sanatorium w ramach NFZ. Najstarsza ubezpieczona, która planuje takie leczenie ma 95 lat. Dopłaty, jakie wnosi ubezpieczony do 21-dniowego pobytu w uzdrowisku wynoszą w zależności od standardu pokoju od 220 do 684 zł w okresie od 1 października do 30 kwietnia, a od 250 do 859 zł w okresie od 1 maja do 30 września. Najdroższa jest dopłata do pokoju jednoosobowego z wc i łazienką, najniższa do pokoju wieloosobowego tylko w wc.