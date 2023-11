Żużel. H.Skrzydlewska Orzeł Łódź oficjalnie zaprezentował zawodników Galeria ZDJĘĆ

Ale to nie koniec dzisiejszych wieści z transferowych działań Orła. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź pochwalił się także kolejną, nową osobą, która wzmocni skład w sezonie 2024. To Daniel Kaczmarek, były dwukrotny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski, o którym w kontekście łódzkiej drużyny mówiło się od wielu tygodni. Teraz ten transfer ma oficjalne potwierdzenie. Zawodnik był ostatnio w pierwszoligowym klubie Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Wystąpił w 16 meczach, w których zdobył 103 punkty i 12 bonusów. Wykręcił średnią biegową 1,554, która dała mu 35. miejsce na liście klasyfikacyjnej pierwszej ligi żużlowej.

Także Aleksander Grygolec i Jakub Kiciński zostają w klubie z ul. 6 Sierpnia. Przypomnijmy, że wcześniej umowę z łódzkim klubem parafował Tomasz Gapiński i Benjamin Basso, a trenerem będzie Maciej Jąder, który doskonale zna się z Kaczmarkiem i to on najbardziej nalegał na transfer tego zawodnika.