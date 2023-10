Zieleń w Łodzi. W parku Nad Jasieniem przybyło ponad 4 tysiące roślin. Posadził je deweloper

Schronienie i stołówka dla zwierząt w parku Nad Jasieniem

Na rabacie o powierzchni pół hektara rosną derenie, które wiosną wydają białe kwiaty, kaliny, hortensje, krzewuszki, perowskie, do złudzenia przypominające lawendę, cisy, irgi, rokitniki, a po ogrodzeniu pnie się bluszcz. - Urządziliśmy to miejsce, ponieważ chcemy być społecznie odpowiedzialnym deweloperem, bardzo nam na tym zależy. Chcieliśmy by nie tylko cieszyło oko mieszkańców naszych bloków i okolicy. A i by zwierzęta mieszkające w parku, po półtora roku z pewnością stresującego procesu inwestycyjnego, mogły znowu poczuć się bezpiecznie. I korzystać z tej rabaty, zarówno służącej za schronienie, jak i z rosnących na niej roślin nektarodajnych i owocujących - mówi Anna Rajchert, członek zarządu firmy Mermaid Capital , która wybudowała budynki.

Meandrująca rabata z krokusami i hortensjami

- Wczesną wiosną między nowo urządzoną rabatą a boiskiem rozwinie się dywan kolorowych kwiatów. Ale wszystkie posadzone rośliny nie tylko będą pięknie wyglądać, ale i stworzą przyjazne miejsce dla zwierząt. Wspólnie zadbaliśmy, by były korzystne dla owadów, wśród nich zapylających, ptaków czy małych ssaków. Ponadto rośliny te zwiększą bioróżnorodność w parku - dodaje Aleksandra Sztuka - Tulińska, wicedyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi.

- Nie chcieliśmy, by rabata była nudna, a rośliny rosły tylko przy ogrodzeniu oddzielającym inwestycję od parku. Dlatego rabata meandruje wzdłuż ogrodzenia, w jednych miejscach rośliny wchodzą do parku, w innych tworzą małe zagajniki, nawiązując do charakteru zieleńca.

Jak to przy inwestycjach zazwyczaj bywa, trzeba było wyciąć kilkadziesiąt drzew. Ale jak zapewnia przedstawicielka inwestora, część z nich była już martwa, za pozostałe, czyli zdrowe firma zapłaciła miastu 200 tys. zł w ramach opłaty za wycinanie drzew.

- Niektóre okazy były w tak fatalnej kondycji, chore, że nie naliczono nam tych opłat - dodaje Anna Rajchert.

Łącznie - zarówno w parku, jak i wokół bloków - deweloper posadził prawie 4 tysiące 902 rośliny za 200 tys. zł.