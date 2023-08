Zamykają ruch na alei Kościuszki w Łodzi! Może to potrwać nawet kilka lat. Jak jechać, aby nie utknąć w korkach?

Jak objechać zamknięte skrzyżowanie?

Rozpoczyna się kolejny etap budowy podziemnego przystanku kolejowego w powstającym pod Łodzią tunelu średnicowym. Budowa stacji Łódź Śródmieście wymaga zamknięcia skrzyżowania alei Kościuszki z Zieloną, co stanie się 3 września. Objazd poprowdzony zostanie ulicą Wólczańską. W kierunku centrum będziemy mogli pojechać ulicami Zachodnią, Więckowskiego i Wólczańską, natomiast na Bałuty z alei Kościuszki trzeba będzie skręcić w ul. Struga albo już od Mickiewicza kierować się do ul. Gdańskiej lub Żeromskiego, aby dojechać do Próchnika, za pośrednictwem której można będzie wrócić na Zachodnią.

Inaczej pojada także autobusy i tramwaje MPK

Inaczej, bo przez ul. 6 Sierpnia kursować będą też autobusy nocne, których strefa przystankowa nadal pozostanie na al. Kościuszki, ale zostanie przesunięta na odcinek od ul. Struga do 6 sierpnia. Zmiany w najmniejszym stopniu dotkną tramwaje. Zamiast przystanków przy Zielonej, funkcjonować będzie para przystanków przy 6 Sierpnia. To jedyne zmiany dla tramwajów, ponieważ będą one normlanie kursować będą po alei Kościuszki i Zachodniej pomimo zamknięcia skrzyżowania z Zieloną. Umożliwi to specjalny odcinek torów objazdowych, który powstanie po zamknięciu dla ruchu skrzyżowania.