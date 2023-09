Zabrakło prądu na budowie tunelu, bo nie opłacono rachunku. Sytuacja opanowana - zapewnia PKP Polskie Linie Kolejowe

Kryzys goni kryzys

Co stało się na budowie tunelu? Według nieoficjalnych informacji od wykonawcy na około 6 godzin wstrzymano dopływ energii elektrycznej do maszyny drążącej tunel z powodu nieporozumień związanych z regulowaniem rachunków. To nie pierwszy problem z terminową spłatą zobowiązań przez firmę PBDiM Mińsk Mazowiecki - generalnego wykonawcę tunelu. Tym razem jednak szybko udało się osiągnąć porozumienie i zażegnać kryzys. Tarcza nie miała przestoju, bo uruchomiono zasilanie awaryjne. Nie doszło też do zatrzymania pracy pomp i innych urządzeń utrzymujących bezpieczeństwo w tunelu.